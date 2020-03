Υπάρχει ισχυρή πιθανότητα ο νέος κορωνοϊός να επιστρέψει σε εποχικούς κύκλους, προειδοποίησε ο Άντονι Φαούτσι, μέλος της task force του Λευκού Οίκου για την πανδημία.

Ο Φαούτσι, επικεφαλής ερευνών του εθνικού ινστιτούτου υγείας των ΗΠΑ, υπογράμμισε τον κίνδυνο για δεύτερο κύκλο του κορωνοϊού, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο, σημειώνοντας ότι ο ιός αρχίζει να «ριζώνεται» στο νότιο ημισφαίριο, όπου ο χειμώνας είναι καθ' οδόν.

«Αυτό που αρχίζουμε να βλέπουμε τώρα στη νότια Αφρική και στις χώρες του νότιου ημισφαιρίου είναι ότι έχουμε περιπτώσεις που εμφανίζονται, ενώ οδεύουν προς τη χειμερινή σεζόν τους. Και αν υπάρξει σημαντική έξαρση εκεί, αναπόφευκτα θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι θα μπούμε σε έναν κύκλο για δεύτερη φορά», δήλωσε ο Φαούτσι.

Dr. Fauci warns of Seasonal Cycle: "We need to be prepared that we'll get a cycle...it totally emphasizes the need to do what we're doing in developing a vaccine."



Full video: https://t.co/U1bFNrsiTK pic.twitter.com/iCM3L5ldiq