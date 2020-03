Οι θάνατοι στο Ιράν από την επιδημία Covid-19 αυξήθηκαν κατά 149 το τελευταίο 24ωρο στους 1.433, ανακοίνωσε το ιρανικό υπουργείο, ενώ ο συνολικός αριθμός του κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 1.237 στα 19.644.

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων είναι ένα ρεκόρ για μια μόνο ημέρα, όπως και ο αριθμός των θανάτων. Η φωτογραφία δημοσιογράφου των ΝΥΤ δείχνει τι συνέβη με την έξοδο πολιτών προχθές:

Iran today:

Traffic on highway between Tehran & Qom, epicenters of coronavirus.

Why? Rouhani & his govt. refuse to quarantine, restrict movement, close shops & continue to downplay threat. (read our story in @nyt)#coronavirus #Iran pic.twitter.com/7eNhApNv6Q