Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το βίντεο μιας influencer στο TikTok που εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού έγλειψε τουαλέτα αεροπλάνου αποσκοπώντας σε περισσότερα likes.

Η Ava Louise βιντεοσκόπησε τον εαυτό της να γλείφει ένα κάθισμα λεκάνης, ισχυριζόμενη ότι ήθελε να «τρολάρει» τα media. «Σας παρακαλώ μοιραστείτε το, ώστε οι άνθρωποι να πληροφορηθούν πως πρέπει να φροντίζουν για την καθαριότητά τους σε ένα αεροπλάνο», έγραψε στους 23.000 ακολούθους της, συνοδεύοντας το εγχείρημά της με την φράση "coronavirus challenge".

Για μουσικό «χαλί», η Ava Louise είχε επιλέξει το τραγούδι "It's Corona time" του Chumino, με το οποίο πολλοί έφηβοι και νέοι από όλο τον κόσμο, αναρτούν βίντεο με θέμα την απομόνωση στα σπίτια τους.

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane 🥰😅 pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc