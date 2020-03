Μέσα σε 24 ώρες η Ιταλία κατέγραψε 349 νέους θανάτους ασθενών που είχαν νοσήσει από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2, σε έναν από τους χειρότερους ημερήσιους απολογισμούς στην γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο, τα θύματα πλέον αγγίζουν τα 2.158 στην Ιταλία ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώθηκαν 3.233 νέα κρούσματα. Συνολικά, τα κρούσματα του Covid-19 στην Ιταλία είναι πλέον 27.980 ενώ έχουν ιαθεί πλήρως 2.749 άτομα. Χθες, είχαν χάσει τη ζωή τους 368 άνθρωποι.

Italy's Daily Numbers: +2470 infected to 23073 infected, +414 recovered to a total of 2749 recovered, +349 deaths for a total of 2158 deaths. +3233 cases overall to a TOTAL IN ITALY OF 27980 cases of Coronavirus. #italycoronavirus #iorestocasa #tuttoandrabene pic.twitter.com/2hRrLQrhip