Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει υποβληθεί σε εξετάσεις για τον νέο κοροναϊό, επειδή νιώθει «εξαιρετικά καλά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε σχετική ερώτηση από τους δημοσιογράφους καθώς χθες έγινε γνωστό ότι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές και βουλευτές- κάποιοι μέλη του στενού κύκλου του- τέθηκαν σε εθελοντική καραντίνα επειδή είχαν έρθει σε επαφή με άνδρα ο οποίος διαγνώστηκε με τον κοροναϊό.

«Δεν είναι κάτι σπουδαίο, θα το έκανα, αλλά δεν βλέπω τον λόγο. Νιώθω εξαιρετικά καλά. Δεν είναι μεγάλο θέμα να εξεταστείς, θα το έκανα...», δήλωσε ο Τραμπ και συμπλήρωσε: «Μίλησα με τον γιατρό του Λευκού Οίκου, μου είπε ότι δεν υπάρχει λόγος γιατί δεν έχω συμπτώματα».

Ανάμεσα σε αυτούς που τέθηκαν σε εθελοντική καραντίνα είναι ο Ματ Γκαέτζ, που τη Δευτέρα ήταν στη λιμουζίνα του Τραμπ, μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ επιβιβάστηκε μαζί του και στο Air Force One. Επίσης, είναι ο Νταγκ Κόλινς, με τον οποίο είχε ανταλλάξει χειραψία ο Τραμπ την Παρασκευή.

Σε ό,τι αφορά την επιδημία του κοροναϊού, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «έρχονται κάποια πολύ καλά στοιχεία από χώρες στις οποίες εμφανίστηκε νωρίτερα, ανάμεσά τους και η Κίνα». «Έχουμε 26 νεκρούς από τον κοροναϊό στις ΗΠΑ και 8.000 από τη γρίπη. Αλλά παίρνουμε την κατάσταση απίστευτα σοβαρά και κάνουμε καλή δουλειά», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

