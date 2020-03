Νεκρός στο διαμέρισμά του βρέθηκε ένας πρωταθλητής σκακιού με την 18χρονη σύντροφό του, που πιθανολογείται πως πέθαναν από αέριο γέλιο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο 27χρονος Stanislav Bogdanovich από την Ουκρανία με την σύντροφό του, Alexandra Vernigora, επίσης κορυφαία παίκτρια σκακιού βρέθηκαν με μπαλόνια που περιείχαν αέριο γέλιου. Το αέριο εισπνέεται μέσω μπαλονιού.

