Ανακοινώθηκε πριν από λίγο το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του κοροναϊού στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Ο άνδρας σύμφωνα με πληροφορίες, εργάζεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και την περασμένη εβδομάδα επέστρεψε από ταξίδι στην Ιταλία.

Στη συνέχεια, συμμετείχε σε επαγγελματική συνάντηση με περίπου 30 αξιωματούχους των θεσμών της ΕΕ ενώ τα πρώτα συμπτώματα άρχισαν να εμφανίζονται το Σάββατο, πριν να βρεθεί θετικός στον ιό Covid-19.

Η ίδια πληγή αναφέρει ότι ακόμα ένας αξιωματούχος, που συμμετείχε στην ίδια συνάντηση και εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αισθάνθηκε επίσης αδιαθεσία ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατρικών του εξετάσεων.

Σύμφωνα με εσωτερικό email, που επικαλείται πηγή από το Euroactiv, ο Ευρωπαϊκός Θεσμός Άμυνας ανακοίνωσε ότι ακυρώνει όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις μέχρι τις 13 Μαρτίου.

