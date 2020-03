Ο κωμικός Joe Lycett άλλαξε επισήμως και με όλες τις νόμιμες διαδικασίες το όνομά του σε Hugo Boss, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του γερμανικού οίκου μόδας.

Το νομικό τμήμα της εταιρείας, η οποία συχνά υιοθετεί και το σκέτο "Boss", στέλνει ειδοποιητήρια σε μικρές εταιρείες και φιλανθρωπικά ιδρύματα που έχουν τον όρο "Boss" στην επωνυμία τους, μπλοκάροντας την κατοχύρωση των ονομάτων τους. «Λοιπόν, η εταιρεία Hugo Boss, με έσοδα περίπου 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, έστειλε αγωγές σε μικρές επιχειρήσεις [...] όπως μια μικρή ζυθοποιία στο Swansea στην οποία κόστισαν χιλιάδες δολάρια τα νομικά έξοδα και η αλλαγή επωνυμίας», έγραψε ο κωμικός στο Twitter.

«Είναι ξεκάθαρο ότι η Hugo Boss το σιχαίνεται όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το όνομά τους», πρόσθεσε σκωπτικά, καταλήγοντας με δεύτερο μήνυμα στην αποκάλυψη της αλλαγής του ονόματος του, με σκοπό να ενοχλήσει τον οίκο μόδας και να διαμαρτυρηθεί για τις πρακτικές του.

«Δυστυχώς για αυτούς, άλλαξα νόμιμα το όνομά μου και τώρα είμαι και επισήμως γνωστός ως Hugo Boss», πρόσθεσε ο Lycett, αναρτώντας στο Twitter τα πειστήρια των εγγράφων. Όλες οι μελλοντικές ανακοινώσεις από μένα δεν θα είναι από τον Joe Lycett αλλά από τον Hugo Boss. Απολαύστε», κατέληξε.

It's clear that @HUGOBOSS HATES people using their name. Unfortunately for them this week I legally changed my name by deed poll and I am now officially known as Hugo Boss. All future statements from me are not from Joe Lycett but from Hugo Boss. Enjoy. (2/2) pic.twitter.com/IlDoCrfmaO