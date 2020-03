Ένοπλος κρατά τουλάχιστον τριάντα ανθρώπους ομήρους σε εμπορικό κέντρο στη Μανίλα, την πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της ασιατικής χώρας.

Ο ύποπτος φέρεται να είναι πρώην φύλακας στο εμπορικό κέντρο, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Rappler επικαλούμενος στην αστυνομία.

Heavily armed police are outside the mall in #Manila where a security guard is holding over 30 people #hostage, said San Juan City Mayor Francisco Javier Zamora. At least one person has been shot and the guard has firearms and grenades, said Zamora.

