Ο υπουργός Γεωργίας της Κένυας απαγόρευσε την σφαγή όνων, που προορίζονται για την κινεζική ιατρική.

Την πρακτική έχουν καταδικάσει στο παρελθόν επανειλημμένα πολλές φιλοζωικές οργανώσεις ως σκληρή, ανώφελη και καταστροφική για τον πληθυσμό των γαϊδουριών στην Αφρική.

Την απόφαση για απαγόρευση της σφαγής χαιρέτισε η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων Peta και η βρετανική οργάνωση Donkey Sanctuary, που αμφότερες στο παρελθόν είχαν καταγγείλει την βαναυσότητα με την οποία θανατώνονταν τα γαϊδούρια (ορισμένες φορές με πολυβόλα ή από χτυπήματα με βαριές ράβδους), ή για τους θανάτους μεγάλου αριθμού ζώων στη διαδρομή, κατά τη μακρά κι επίπονη μεταφορά τους στα σφαγεία.

Η απαγόρευση, που τέθηκε σε εφαρμογή εντός της εβδομάδας, αποφασίστηκε «μετά την έκκληση που απηύθυναν στις υπηρεσίες μου πολλοί άνθρωποι, διότι οι κλοπές όνων για να μεταπωληθούν έχουν αυξηθεί», τόνισε ο υπουργός Πίτερ Μούνγια.

Ο πολλαπλασιασμός των κλοπών όνων έχει γίνει μάστιγα για τους καλλιεργητές που τους χρησιμοποιούν για να μεταφέρουν αγροτικά προϊόντα και νερό, ενώ παράλληλα προκαλεί «μαζική ανεργία» στον τομέα, υπογράμμισε ο ίδιος.

Τέσσερα σφαγεία γαϊδουριών ενημερώθηκαν πως έχουν διορία ενός μήνα για να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους.

