Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η εμφάνιση ομάδας, τα μέλη της οποίας είχαν ντυθεί ως αξιωματικοί των Ναζί και κρατούμενοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, σε παρέλαση για το καρναβάλι που έγινε σε πόλη της Ισπανίας.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα, στην πόλη Campo de Criptana, της περιφέρειας Καστίλλη- Λα Μάντσα. Ανάμεσα στους μετέχοντες στην καρναβαλική παρέλαση ήταν ένας πολιτιστικός σύλλογος, που επέλεξε να εμφανιστεί με θέμα το Ολοκαύτωμα.

Σύμφωνα με πινακίδα σε ένα από τα άρματα, το έκαναν «στη μνήμη των 6 εκατομμυρίων Εβραίων ανδρών, γυναικών και παιδιών που πέθαναν στο Ολοκαύτωμα και όλων εκείνων που υπέστησαν διώξεις και εξόντωση, για τη φυλή τους, τον σεξουαλικό προσανατολισμός του, τη θρησκεία τους ή τις πολιτικές ιδέες τους».

Όμως, αυτό προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της πρεσβείας του Ισραήλ στη Μαδρίτη, αλλά και του Μουσείου του Άουσβιτς. Η πρεσβεία, σε ανάρτηση στο Twitter έκανε λόγο για «άθλιο και αποτροπιαστικό ευτελισμό του Ολοκαυτώματος που χλευάζει τους 6 εκατομμύρια Εβραίους που δολοφονήθηκαν από τους Ναζί». Το Μουσείο έκανε λόγο για «χυδαίο κιτς χωρίς σεβασμό», στην αντίδρασή του.

HORRIFIC - Nazis and Israeli Holocaust flag bearing women are the central theme for Spain’s Carnival celebrations today inin the village of Campo de Criptana. pic.twitter.com/oqnWtVepHB