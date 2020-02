Η γερμανική εφημερίδα Bild επικαλέστηκε έναν εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας που είπε πως εικάζει ότι το περιστατικό κατά το οποίο αυτοκίνητο έπεσε σήμερα πάνω σε πλήθος καρναβαλιστών ήταν μια επίθεση, όμως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για ένα πολιτικά υποκινούμενο έγκλημα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου ανέφερε ότι ορισμένοι από τους τραυματίες φέρουν απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα.

Η Bild επικαλέστηκε τον επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων της Φραγκφούρτης που είπε ότι περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών 7 σοβαρά.

Footage from the aftermath of the suspected terror attack in Germany this afternoon shows the silver car used to ram children at a parade, scores injured, many critical. pic.twitter.com/UA2X2EHD3b