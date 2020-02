Ο Σαμ Νιλ, η Λορα Ντερν και ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ επανενώνονται για το Jurassic World 3 με τον ο Κρις Πρατ να επιβεβαιώνει στο Variety την είδηση.

«Δεν μπορώ να πω πολλά αλλά θα είναι συγκλονιστικό» προσθέτοντας ότι θα είναι «το καλύτερο που έχει γίνει ποτέ». είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν τσιγκουνεύτηκαν κανένα έξοδο και τους φέρνουν όλους πίσω για να παίξουν» είπε χαρακτηριστικά.

Chris Pratt talks about the biggest "secret" he's had to keep about the next #JurassicWorld movie: "They spare no expense and they're bringing everybody back" pic.twitter.com/V1rMUEFfmj

Η φήμες για το ότι το αρχικό καστ της ταινίας θα επέστρεφε, κυκλοφορεί εδώ και λίγο καιρό αλλά όπως φαίνεται από τα σχόλια του Πρατ, μάλλον επιβεβαιώνεται.

Τον Σεπτέμβριο σε προβολή που οργανώθηκε για το πρώτο Jurassic World στο ArcLight Cinema στο Χόλυγουντ, ο σκηνοθέτης Κόλιν Τρέβοροου ανέβασε την Λόρα Ντερν επί σκηνής όπου κι εκείνη κατά τη διάρκεια των απαντήσεων επιβεβαίωσε τις φήμες.



Η Ντερ επιστρέφει ως την Δρ. Έλι Σάτλερ, ο Νίλ ως Δρ. Άλαν Γκραντ και ο Γκόλντμπλουμ στον αμίμητο Δρ. Ίαν Μάλκομ, όλοι δηλαδή στους ρόλους που είχαν στην πρώτη ταινία, το Jurassic Park, το 1993.

