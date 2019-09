Το καστ της πρώτης ταινίας Jurassic Park, που το 1993 είχε σπάσει τα ταμεία στους κινηματογράφους, επιστρέφει για να συναντηθεί ακόμα μία φορά με (ψηφιακούς) δεινοσαύρους στη μεγάλη οθόνη.

Ο Sam Neill, η Laura Dern και ο Jeff Goldblum θα υποδυθούν ξανά τους ήρωες που γνωρίσαμε πριν 26 χρόνια, στην επόμενη ταινία του πετυχημένου franchise, Jurassic World 3. Οι τρεις ηθοποιοί επιβεβαιώσαν τη συμμετοχή τους, με την Dern να δηλώνει κατενθουσιασμένη που θα συνεργαστεί και πάλι με τους φίλους της.

.@ColinTrevorrow is also brining back the original cast of 'Jurassic Park,' Sam Neill and @JeffGoldblum to reprise their roles in #JurassicWorld3! pic.twitter.com/nlVwKef10i