Επτά νεκροί και αρκετοί άνθρωποι παγιδευμένοι στα συντρίμμια μετά τον σεισμό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα σύνορα Τουρκίας με το Ιράν.

Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών έπληξε νωρίς σήμερα το πρωί την περιοχή των συνόρων της Τουρκίας με το Ιράν, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός είχε βάθος 5 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το EMSC. Το δημόσιο τουρκικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TRT World μετέδωσε πως έγινε αισθητός σε 43 χωριά στην Τούρκία.

Το TRT μετέδωσε πως ομάδες επιθεώρησης ζημιών εστάλησαν στην περιοχή. Υπήρξαν επίσης αναφορές για καταρρεύσεις κτιρίων στην τουρκική πόλη Βαν.

Ο σεισμός έπληξε και το βορειοδυτικό Ιράν προκαλώντας τον τραυματισμό 25 ανθρώπων και περιορισμένες υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ιρανικής Εθνικής Υπηρεσίας Διασώσεων.

Η σεισμική δόνηση προκάλεσε επίσης ζημιές σε ακόμη άγνωστο αριθμό κατοικιών σε τέσσερα χωριά κοντά στο επίκεντρο, πρόσθεσε ο Μοζταμπά Χαλεντί, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Διασώσεων.

