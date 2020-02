Η περίπτωση ενός Ινδού δημοσίου υπαλλήλου που μετατέθηκε 53 φορές σε 26 χρόνια, στην προσπάθειά του να αντισταθεί και να ξεσκεπάσει την διαφθορά του κράτους, μεταφέρθηκε σε βιβλίο που κυκλοφορεί την επόμενη εβδομάδα.

Ο 54χρονος Ασόκ Κέμκα (Ashok Khemka), ένας δημόσιος υπάλληλος που προσπάθησε στη σταδιοδρομία του να πάει κόντρα στο σύστημα, έγινε ο πρωταγωνιστής του βιβλίου Just Transferred: The Untold Story of Ashok Khemka των δημοσιογράφων Bhavdeep Kang και Namita Kala.

Στο βιβλίο περιγράφεται η περιπέτεια δεκαετιών του έντιμου δημόσιου υπαλλήλου και το πώς τρομοκρατημένοι πολιτικοί, όταν μάθαιναν για μετάθεση του Κέμκα στο κρατίδιό τους, κατέστρωναν σχέδια για να την εκ νέου απομάκρυνσή του.

Όπως είπε ο 54χρονος στον Guardian, ο ίδιος δεν είχε κατονομάσει πρόσωπα, άφησε στους συγγραφείς την ευθύνη να ανακαλύψουν και να αποκαλύψουν γεγονότα για τους πολιτικούς που εξακολουθούσαν να τον μεταθέτουν, επιχειρώντας να τον κάμψουν. Η μεγαλύτερη, σε διάρκεια, διαμονή του σε ένα πόστο ήταν 19 μήνες, ενώ η πιο σύντομη μόλις μία εβδομάδα. Μετατίθετο κατά μέσον όρο μία φορά ανά έξι μήνες.

«Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Κέμκα υπέφερε στα χέρια των πολιτικών του προϊσταμένων για την άρνησή του να συμβιβαστεί. Οι ενέργειες αυτών με προσωπικά συμφέροντα δε στάθηκαν αρκετές για να κάμψουν το αδάμαστο πνεύμα του» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο βιβλίο.

Ο Κέμκα είχε γίνει ευρύτερα γνωστός το 2012 όταν ακύρωσε μία παράνομη αγοραπωλησία γης από τον επιχειρηματία Ρόμπερτ Βάντρα, γαμπρό της Σόνια Γκάντι - αρχηγού του κόμματος του "Κογκρέσου" και χήρα του Ρατζίβ Γκάντι, δολοφονηθέντος πρωθυπουργού της Ινδίας.

Σήμερα «σαπίζει» όπως το θέτει ο ίδιος, στο τμήμα αρχαιολογίας και μουσείων του κρατιδίου Χαριάνα.

Όμως, η θητεία του στο ινδικό δημόσιο δεν ήταν δύσκολη μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τους ηλικιωμένους γονείς του, τη σύζυγό του και τα δύο του παιδιά. Όπως λέει, όταν η οικογένειά του άρχιζε να συνηθίζει το εκάστοτε μέρος και τα παιδιά να κάνουν φίλους στο νέο σχολείο, αναγκάζονταν να ξαναφτιάξουν βαλίτσες λόγω νέας μετάθεσης. Όμως, πιο σκληρή κι από την ίδια τη μετάθεση, παραδέχεται ο ίδιος, ήταν η προσβολή της μετάθεσης: «Ήταν η ταπείνωση που εγώ και η οικογένειά μου νιώθαμε και ήταν δύσκολο να ανεχτούμε».

Παρόλα αυτά, ο ίδιος πιστεύει στο δημόσιο και εύχεται οι νέοι να συνεχίσουν να εντάσσονται σ'αυτό: «Αν επιθυμείς να φέρεις αλλαγή, πρέπει να συνεχίσεις. Θα δυσκολευτούν πολύ, αν είναι έντιμοι υπάλληλοι, όμως όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τους» λέει ο ίδιος.

Σύμφωνα με την οργάνωση Transparency International κατά της διαφθοράς, έρευνα που διενεργήθηκε το 2019 καταδεικνύει πως πάνω από τους μισούς Ινδούς δωροδοκούν την αστυνομία ή άλλους κρατικούς αξιωματούχους ή φορείς ώστε να πετύχουν το στόχο τους και περίπου οι μισοί από τους βουλευτές στο σημερινό κοινοβούλιο έχουν ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν εις βάρος τους.

Με πληροφορίες από Guardian