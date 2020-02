Ο Ρόουαν Μπάξτερ φέρεται να σκότωσε την πρώην σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους πυρπολώντας το αυτοκίνητό τους στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, σε ένα έγκλημα που συνδέεται με ενδοοικογενειακή βία.

Η 31χρονη Χάνα Μπάξτερ υπέκυψε την Τετάρτη στα σοβαρά εγκαύματα τα οποία είχε υποστεί, λίγες ώρες αφού τα τρία της παιδιά, ηλικίας 3, 4 και 6 ετών, βρέθηκαν νεκρά στο αυτοκίνητο στο οποίο πιστεύεται ότι έβαλε φωτιά ο πρώην σύζυγός της.

Ο Ρόουαν Μπάξτερ, επίσης νεκρός, φέρεται να πλησίασε το αυτοκίνητο, να το περιέλουσε με βενζίνη και να του έβαλε φωτιά, σύμφωνα με την εφημερίδα The Australian. Η Χάνα κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο και έπεσε στο έδαφος φωνάζοντας «μου έριξε βενζίνη» και «σώστε τα παιδιά μου», ανέφερε η εφημερίδα.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Αυστραλίας ABC μετέδωσε ότι ο 42χρονος πρώην παίκτης του ράγκμπι στην ομάδα New Zealand Warriors, βρισκόταν στο φλεγόμενο αυτοκίνητο από το οποίο εξήλθε προτού αφήσει την τελευταία του πνοή στο πεζοδρόμιο. Άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πέθανε αφού αυτομαχαιρώθηκε.

Η οικογενειακή τραγωδία προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη της Αυστραλίας, με αρκετούς να ζητούν την εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Η Νατάσα Στοτ Ντεσπόγια, πρώην γερουσιαστής και πρόεδρος της ένωσης καταπολέμησης της βίας Our Watch, χαρακτήρισε τη βία εναντίον των γυναικών στην Αυστραλία «εθνική έκτακτη ανάγκη».

Από την πλευρά του ο Αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον σχολίασε ότι η Αυστραλία θρηνεί τον θάνατο της γυναίκας και των τριών παιδιών της, που «δολοφονήθηκαν με παράλογο τρόπο».

Devastating news out of Camp Hill. My heart goes out to the families and community going through this tragic time and the emergency responders confronting what would be a shattering scene. If you or anyone you know needs support, call Lifeline on 13 11 14. https://t.co/qJDieLMRiN