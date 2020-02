Ο φερόμενος ως δράστης των πολύνεκρων επιθέσεων στη Χανάου της Γερμανίας «βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ύποπτος για τη διάπραξη των επιθέσεων οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν σοβαρά, βρέθηκε «νεκρός μέσα στο σπίτι του».

Στην κατοικία του βρέθηκε άλλο ένα πτώμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Το εύρημα έγινε από μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας που αναπτύχθηκαν νωρίτερα στην πόλη.

Λίγο πριν από τις 22:00 (τοπική ώρα), άνδρες που βρίσκονταν έξω από μπαρ με ναργιλέδες στο κέντρο της πόλης έγιναν στόχος πυρών από διερχόμενο αυτοκίνητο. Σε αυτή την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, πιθανόν κουρδικής καταγωγής.

Λίγη ώρα αργότερα, πανομοιότυπη επίθεση δέχθηκαν θαμώνες άλλου τέτοιου μπαρ και βρήκαν τραγικό θάνατο τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα.

Αρχικά η αστυνομία θεωρούσε ότι οι δράστες ήταν περισσότεροι του ενός και εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Στην περιοχή επιχειρούσαν όλη νύχτα ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και δύο ελικόπτερα, ενώ στην Χανάου έφθασαν επίσης ενισχύσεις από την Βαυαρία.

Ωστόσο η αστυνομία ανακοίνωσε λίγο αργότερα μέσω Twitter πως «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως υπήρχαν και άλλοι δράστες».

