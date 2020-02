Ο αιδεσιμότατος Ρίτσαρντ Κόουλς αποκάλυψε πως έλαβε μια συγκινητική κάρτα για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου από τον σύντροφό του, που πέθανε πριν από δυο μήνες.

Μιλώντας στο Radio 2 Breakfast Show, ο Κόουλς είπε πως εξεπλάγη όταν παρέλαβε την ευχετήρια κάρτα καθώς ο σύντροφός του έφυγε από την ζωή τον Δεκέμβριο.

«Έλαβα [κάρτα], από τον αγαπημένο μου, που ήταν μεγάλη έκπληξη, όχι επειδή δεν είναι ρομαντικός ή ξεχασιάρης, αλλά επειδή πέθανε τον Δεκέμβριο. Με απίστευτη προνοητικότητα είχε κανονίσει μια κάρτα του Αγίου Βαλεντίνου πριν φύγει από την ζωή, νιώθω τόσο συγκινημένος και ευγνώμων. Και λιγάκι έκπληκτος επειδή όταν είσαι χήρος, σκέφτεσαι πως τελείωσαν για σένα οι εποχές των κρασιών και των τριαντάφυλλων. Όχι και τόσο», ανέφερε ο αιδεσιμότατος.

I’m very sorry to say that @RevDavidColes has died. He had been ill for a while. Thanks to the brilliant teams who looked after him at @KettGeneral. Funeral details to follow. “The Lord shall be thine everlasting light, and the days of thy mourning shall be ended”. pic.twitter.com/usvLDIBDv7