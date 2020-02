Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εκκένωσης των Αμερικανών υπηκόων που βρίσκονται σε καραντίνα εξαιτίας του κοροναϊού σε κρουαζιερόπλοιο στην Ιαπωνία.



Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου στο κρουαζιερόπλοιο έχουν καταγραφεί 355 κρούσματα του κοροναϊού. Καμιά δεκαριά λεωφορεία, όπου επιβιβάστηκαν οι επιβάτες, αναχώρησαν από το πλοίο, χωρίς να αποχωρήσουν από το λιμάνι, διευκρίνισε ο δημοσιογράφος, ενώ μία Αμερικανίδα επιβάτισσα, που επικοινωνεί με το AFP, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται εντός ενός εκ των λεωφορείων.

