Νεκρή εντοπίστηκε στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο η πρώην παρουσιάστρια του ριάλιτι Love Island, Caroline Flack, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά της.

H Flack, ξεκίνησε να παρουσιάζει το Love Island το 2015, ενώ στο τηλεοπτικό βιογραφικό της περιλαμβάνονταν σόου όπως τα X Factor, Fame Academy, I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!, το Britain's Got More Talent.

Η Flack επρόκειτο να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 4 Μαρτίου, κατηγορούμενη για επίθεση κατά του συντρόφου της, Λιούις Μπάρτον, τον περασμένο Δεκέμβριο. Της είχε απαγορευτεί να έρθει σε επαφή με τον Μπάρτον πριν τη δίκη της. Μετά το συμβάν, στις 12 Δεκεμβρίου, που άφησε αιμόφυρτο και ελαφρά τραυματισμένο στο κεφάλι τον σύντροφό της, η Flack αντικαταστάθηκε στο ριάλιτι σόου από τη Laura Whitmore.

«Επιβεβαιώνουμε πως η Caroline μας πέθανε σήμερα, 15 Φεβρουαρίου. Θα παρακαλούσαμε ο Τύπος να σεβαστεί την ιδιωτικότητα της οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και να μην επιχειρήσει να επικοινωνήσει μαζί μας και/ή να μας φωτογραφίσει» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της οικογένειας.

Ο θάνατός της προκάλεσε σοκ στην Μεγάλη Βρετανία, με συναδέλφους της, σταρ αλλά και πλήθος κόσμου να την αποχαιρετούν στα social media.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του BBC, Ίαν Γιανγκς, ως παρουσιάστρια του Love Island για τέσσερα χρόνια, νικήτρια του σόου Strictly Come Dancing και στο «τιμόνι» δημοφιλών και υψηλής θεαματικότητας προγραμμάτων, εθεωρείτο μία από τις πιο περιζήτητες, αλλά και αγαπημένες τηλεοπτικές προσωπικότητες της βρετανικής τηλεόρασης.

Με πληροφορίες από BBC/People/Guardian