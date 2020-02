Η διαχειρίστρια εταιρεία του γιγάντιου νέου αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης είναι σε συζητήσεις με κινεζικές και αραβικές τράπεζες, για την αναχρηματοδότηση 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αποτελεί τμήμα των υφιστάμενων δανείων.

Η IGA επιδιώκει να πετύχει συμφωνία για την αναχρηματοδότηση μέσα στο πρώτο εξάμηνο, ανέφερε στο Bloomberg η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου. Η εταιρεία θέλει να εκμεταλλευθεί τις ισχυρές ροές ρευστότητας και τα συρρικνούμενα κατασκευαστικά έξοδα, για να ρίξει το κόστος χρηματοδότησης. «Οι ευρωπαϊκές τράπεζες επίσης δείχνουν ενδιαφέρον», ανέφερε η IGA, χωρίς να κάνει συγκεκριμένες αναφορές.

Τον Νοέμβριο η εταιρεία είχε αναφέρει ότι εργάζεται με την Dome Group, που έχει έδρα στο Λονδίνο, για τη συμφωνία αυτή. Η αναχρηματοδότηση θα βοηθήσει την IGA να μειώσει σημαντικά την ετήσια επιβάρυνση από τους τόκους, ανέφερε σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει τότε.

Αρχικά, η χρηματοδότηση για την κατασκευή του αεροδρομίου προήλθε από τις τουρκικές τράπεζες TC Ziraat Bankasi AS, Turkiye Halk Bankasi AS, Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Denizbank AS, QNB Finansbank AS και Turkiye Garanti Bankasi AS, το 2015 και το 2018. Και τα δύο δάνεια ωριμάζουν το 2031, σύμφωνα με τα στοιχεία του Blooomberg.

Η IGA πρέπει να πληρώσει συνολικά 22,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ή 1,1 δισ. τον χρόνο, ξεκινώντας από φέτος. Η εταιρεία είχε ανακοινώσει τον προηγούμενο μήνα ότι θα καταβάλει επιπλέον πληρωμή ύψους 22,4 εκατομμυρίων ευρώ προς την κυβέρνηση, καθώς τα κέρδη από τους διεθνείς επιβάτες ξεπέρασαν τις κρατικές εγγυήσεις τους πρώτους 9 μήνες λειτουργίας το 2019.

Με πληροφορίες από το Bloomberg