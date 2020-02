Ένας 21χρονος αξιοποίησε το Twitter για να κάνει μια καλή πράξη: να βρει την ιδιοκτήτρια μιας κλεμμένης ροζ τσάντας.

Για την 23χρονη Σάρα Γιομπ από τη Φλόριντα, το ταξίδι στη Νέα Ορλεάνη πήγε από την αρχή στραβά. Ενεπλάκη σε τροχαίο και αναγκάστηκε να νοικιάσει αυτοκίνητο. Και μετά ανακάλυψε ότι μέσα από το όχημα της έκλεψαν την τσάντα της. Για καλή της τύχη, δεν της πήραν πορτοφόλι και κινητό, αφού τα είχε πάνω της. Όμως, μέσα στην τσάντα είχε κάποια χρήματα και την GoPro κάμερά της.

Αυτό το «στοιχείο» ήταν που εκμεταλλεύτηκε τελικά ο Τζέιμς Ελμς. Ο 21χρονος, που δουλεύει ως ντελίβερι στη Νέα Ορλεάνη, βρήκε την τσάντα πεταμένη στον δρόμο. Μέσα όμως δεν υπήρχε κάποιο στοιχείο για την ταυτότητα της ιδιοκτήτριας. Έτσι, αποφάσισε να στραφεί στο περιεχόμενο της κάμερας.

Ο Ελμς δημοσίευσε στο Twitter μια φωτογραφία που είχε βγάλει η Γιομπ με φίλους σε παραλία και ζήτησε από τα social media να... κάνουν τα μαγικά τους. «Βρήκα μια κλεμμένη τσάντα στο French Quarter, στη Νέα Ορλεάνη. Το πορτοφόλι έλειπε, οπότε δεν έχω ταυτότητα. Αυτό το κορίτσι έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο... με μια GroPro πoυ βρήκα. Την αναζητώ για να της επιστρέψω τις χαμένες αναμνήσεις της. Βοηθήστε με να την βρω», έγραψε στην ανάρτησή του.

I found a stolen purse in the French quarter, New Orleans. Wallet was missing so I have no identification, this girl has traveled all over the world w the world with a GoPro I found. Looking for her to return her lost memories. Help me find her pic.twitter.com/tGNOfr3398