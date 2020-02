Επεισοδιακή αποδείχθηκε η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ για την «κατάσταση της Ενωσης».

Δίνοντας την ομιλία του στην Πελόζι, ο Αμερικανός πρόεδρος αγνόησε την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, όταν εκείνη έτεινε το χέρι της για χειραψία. Η στάση του αυτή δεν έμεινε αναπάντητη και, στο τέλος της ομιλίας του, εκείνη σηκώθηκε και μπροστά στις κάμερες έσκισε τα χαρτιά της ομιλίας του, ενώ οι ρεπουμπλικάνοι χειροκροτούσαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Speaker Pelosi Rips Trump’s speech up like a Boss! GOP act like a bunch of Nitwits at a MAGA rally! Trump doesn’t say anything unless it benefits him! pic.twitter.com/SOvO1uJHau #SOTU #Resist

Ερωτηθείσα η Πελόζι για ποιον λόγο προχώρησε σε αυτή τη χειρονομία, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων απάντησε: «Διότι αυτό ήταν το πιο ευγενικό πράγμα που μπορούσα να κάνω, σε σύγκριση με τις εναλλακτικές». Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις φάνηκε να κουνά το κεφάλι αποδοκιμαστικά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ.

Nancy Pelosi on why she ripped up a copy of President Trump's #SOTU: "It was the courteous thing to do, considering the alternative." https://t.co/hxIJguOJ9p pic.twitter.com/iTuR070GRk