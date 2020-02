Το φιάσκο των προκριματικών εκλογών των Δημοκρατικών στην Αϊόβα καυτηρίασε, με ανάρτησή του στο Twitter, o Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Έπειτα από ένα χρόνο προεκλογικής εκστρατείας και εκατομμυρίων δολαρίων που ξόδεψαν οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι στην Αϊόβα, στην πρώτη ψηφοφορία των προκριματικών εσωκομματικών εκλογών στην κούρσα για το χρίσμα για τον Λευκό Οίκο, το κόμμα δεν κατάφερε να ανακοινώσει επίσημα αποτελέσματα, λόγω μιας τεχνικής βλάβης, σε ένα πολιτικό φιάσκο που έκανε ευτυχή τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχασε την ευκαιρία να χλευάσει τους Δημοκρατικούς, χαρακτηρίζοντας τη χθεσινή ψηφοφορία μια «απόλυτη καταστροφή». Η απόλυτη απουσία αποτελεσμάτων στερεί από τους υποψηφίους τη δυναμική που συνήθως δημιουργείται από την ψηφοφορία στην μικρή αυτή αγροτική Πολιτεία, η οποία εγκαινιάζει τις προκριματικές εκλογές από τη δεκαετία του 1970. Οι αμερικανικές εφημερίδες δεν μπορούσαν να εμφανίσουν κανένα νικητή στις πρώτες σελίδες τους σήμερα και η επικαιρότητα θα στραφεί γρήγορα στην ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης που θα δώσει απόψε ο Τραμπ στο Κογκρέσο, πριν από την αναμενόμενη αθώωσή του από την Γερουσία στη δίκη με το ερώτημα της καθαίρεσής του αύριο Τετάρτη.

The Democrat Caucus is an unmitigated disaster. Nothing works, just like they ran the Country. Remember the 5 Billion Dollar Obamacare Website, that should have cost 2% of that. The only person that can claim a very big victory in Iowa last night is “Trump”.