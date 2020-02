Το έκανε ξανά η Κίνσεϊ Βολάνσκι: Επιχείρησε να εισβάλλει στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του χθεσινού Super Bowl, όμως συγκρατήθηκε από την ασφάλεια του γηπέδου.

Ωστόσο, ο στόχος είχε επιτευχθεί. Οι φωτογραφίες της έκαναν ξανά το γύρο του διαδικτύου, κάτι που μεταφράζεται σε περισσότερους followers, περισσότερη φήμη, περισσότερα χρήματα.

Σύμφωνα με το Tweet δημοσιογράφου, το μοντέλο παρότι φορούσε χειροπέδες, κατάφερε να σηκώσει το φόρεμά της, καθώς οι άνδρες της ασφάλειας τη συνόδευαν εκτός γηπέδου.

A woman tried to run onto the field at Super Bowl LIV and was restrained by security. She was handcuffed behind 49ers' end zone and escorted off the field. As she was leaving, she raised her dress and flashed.