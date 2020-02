«Σας παρακαλώ, πάρτε την κόρη μου», εκλιπαρούσε τους αστυνομικούς μητέρα καρκινοπαθούς σε φυλάκιο στα όρια της επαρχίας Χουμπέι στην Κίνα που βάλλεται από την επιδημία του κοροναϊού.



Η 50χρονη Λου Γιουιτζίν πάσχιζε να πείσει τους αστυνομικούς να την αφήσουν να περάσει το φυλάκιό τους, στη γέφυρα πάνω από τον Γιανγκτσέ, να περάσει δηλαδή τα όρια της επαρχίας Χουμπέι, όπου έχει πρακτικά επιβληθεί καραντίνα, καθώς οι υγειονομικές αρχές προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την επιδημία του νέου κοροναϊού.

Η Λου, αγρότισσα σε χωριό της επαρχίας Χουμπέι, προσπαθούσε να περάσει στην άλλη πλευρά της γέφυρας ώστε η 26χρονη κόρη της, η Χου Πινγκ, να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία — πάσχει από λευχαιμία.

