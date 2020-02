Ένας άνδρας που αρνιόταν να βγάλει την αντιασφυξιογόνο μάσκα που φορούσε, απομακρύνθηκε από πτήση της American Airlines.

Η πτήση θα απογειωνόταν από το Ντάλας με προορισμό το Χιούστον του Τέξας. Ο άγνωστος άνδρας επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος φορώντας την αντιασφυξιογόνο μάσκα. Όταν οι συνεπιβάτες του άρχισαν να πανικοβάλλονται, το πλήρωμα ζήτησε από τον άνδρα να τη βγάλει. Εκείνος όμως, αρνήθηκε.

@AmericanAir , Just FYI flight 2212 to Houston was delayed an hour because you let this guy on the plane wearing a gas mask. This then panicked people on the plane and we had to wait for him to be escorted off. @abc13houston @KHOU @HoustonChron @KPRC2 @FOX26Houston #trainbetter pic.twitter.com/mZkWea606d