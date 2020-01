Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ, σημειώθηκε 34 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Τιράνων στην Αλβανία, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

#Earthquake ( #tërmet ) M5.0 strikes 34 km NW of #Tirana ( #Albania ) 18 min ago. More info: https://t.co/VWnh43Tu7t

#Earthquake 5.5 Albania The world is rocking and rolling today https://t.co/t18H4mwMgp