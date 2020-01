Ενθουσιασμένοι είναι οι οπαδοί του Sumo στην Ιαπωνία καθώς ο τελευταίος σε κατάταξη αθλητής της αρχαίας Ιαπωνικής πολεμικής τέχνης, κατάφερε να ανακηρυχθεί νικητής στο πρώτο σημαντικό τουρνουά της χρονιάς.



Ο σχετικά άγνωστος, μέχρι την νίκη του στο πρωτοχρονιάτικο τουρνουά, Tokushoryu, κατάφερε να βγάλει από τη μέση μία σειρά «σημαντικών» αντιπάλων του στο Τόκιο πετυχαίνοντας 14 νίκες και μία ήττα, στον 15ημερο τουρνουά που ολοκληρώθηκε την Κυριακή.



Ο 188 κιλών παλαιστής κατάφερε να εκτοπίσει τον Takakeisho – πρωταθλητή στην κατάταξη ozeki – από το ρινγκ στον τελικό γύρο, κάτι που τον έκανε τον ίδιο να ξεσπάσει σε δάκρυα και το έκανε πλήθος στο στάδιο του Ryogoku Kokugikan, στο Τόκιο, να ζητωκραυγάζει.



«Μπορεί να έκλαψα πολύ, αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή ένιωσα ανακουφισμένος από την πίεση» είπε ο Tokushoryu, σχολιάζοντας την απίθανη νίκη του. «Μέσα μου αναρωτιέμαι αν 'είναι σωστό να κερδίσω το πρωτάθλημα;' Ήμουν μαχητής στην κατώτερη κατάταξη κι έτσι δεν είχα τίποτα να φοβηθώ. Έπρεπε να τα δώσω όλα», πρόσθεσε.

Ο θρίαμβος του Tokushoryu και η συναισθηματική του αντίδραση αμέσως μετά έκανε θετική εντύπωση στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης με τους χρήστες να τον επευφημούν.

Day15. Here we go. Just returned to makuuchi, #TokuShoRyu (R) from the bottom of maegashira, must beat an ozeki, #TakaKeiSho, here or face a playoff against #ShoDai. My face is numb. I can't take it. #Hatsubasho2020 pic.twitter.com/JgkGGlm568