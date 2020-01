Το Musée d'Orsay, ο οίκος Sotheby's και το ΜΕΤ είναι μεταξύ των ιδρυμάτων που αποφάσισαν να πάρουν μέρος στη viral πρόκληση των ημερών, το #DollyPartonChallenge.

Όταν η Ντόλι Πάρτον πόσταρε ένα κολάζ τεσσάρων φωτογραφιών της με τις λεζάντες «LinkedIn, Facebook, Instagram, και Tinder» μάλλον δεν είχε προβλέψει τον αντίκτυπο που θα είχε στα social media. Το συγκεκριμένο meme είναι το viral των ημερών και το έχουν αντιγράψει οι πάντες, μεταξύ των οποίων κάποιοι από τους διασημότερους ανθρώπους του πλανήτη.

