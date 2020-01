Σωρεία επικρίσεων έχει προκαλέσει η επιλεκτική αφαίρεση μιας μαύρης ακτιβίστριας από ομαδική φωτογραφία με την Γκρέτα Τούνμπεργκ, από το αμερικανικό πρακτορείο Associated Press.

Η ακτιβίστρια από την Ουγκάντα, Βανέσα Νακάτε, ήταν η μόνη που κόπηκε από την ομαδική φωτογραφία και κατήγγειλε μιντιακό ρατσισμό, αφού το πρακτορείο επέλεξε να την κροπάρει από την αρχική λήψη, στη φωτογραφία που έκανε διαθέσιμη στην πλατφόρμα του. Έτσι, στο πλάνο φαίνεται να ποζάρουν μόνο λευκές ακτιβίστριες μεταξύ των οποίων η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η Λουκίνα Τίλε, η Λουίζα Νοϊμπάουερ και η Ιζαμπέλ Άξελσον.

Η ομάδα είχε δώσει μια συνέντευξη τύπου στο Νταβός, την περασμένη Παρασκευή, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Στις φωτογραφίες που τελικά ανέβασε το αμερικανικό πρακτορείο, η Νακάτε είχε κοπεί και θέλησε να μάθει το γιατί. Στο βίντεο που ανέβασε και που έγινε viral, η νέα ακτιβίστρια λέει χαρακτηριστικά πως, για πρώτη φορά στη ζωή της, κατάλαβε τον ορισμό του ρατσισμού.

If you look very carefully, you can see where @AP cropped black climate activist @vanessa_vash out of the photo

It might surprise some, but black and brown people being affected by the #ClimateEmergency are also helping to find the solutions too#ClimateCrisis pic.twitter.com/LoEzE81g67