Μια γυναίκα διασώθηκε σήμερα από τα συντρίμμια του κατεστραμμένου σπιτιού της 17 ώρες, μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,8 βαθμών που συγκλόνισε την ανατολική Τουρκία.

Την επιχείρηση διάσωσης μετέδιδαν ζωντανά τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας. Κατά τη διάρκειά της, μια διασώστρια μιλούσε συνεχώς με την παγιδευμένη γυναίκα, που ονομάζεται Αζίζε, σε μια προσπάθεια να την καθησυχάσει.

