Ο Τζούλιαν Ασάνζ βγήκε από τη φυλακή με το Wikileaks να κάνει λόγο για νίκη που σημειώθηκε τόσο χάρη στη νομική ομάδα όσο και στους συγκρατούμενούς του.

Ο ιδρυτής του Wikileaks, δεν βρίσκεται πλέον στην απομόνωση, στην ιατρική πτέρυγα των φυλακών υψίστης ασφαλείας Μπέλμαρς στο Λονδίνο, αλλά έχει μετακινηθεί σε μία πτέρυγα με σαράντα ακόμα κρατούμενους. Σύμφωνα με το Wikileaks, εκτός από τη νομική του ομάδα, για τον Ασάνζ διαμαρτυρήθηκαν επανειλημμένα και συγκρατούμενοί του στον διοικητή της φυλακής, βλέποντας τις συνθήκες υπό τις οποίες κρατείται.

Prisoners' revolt and pressure from legal team and campaigners forces Belmarsh to move Assange out of solitary. WikiLeaks statement: pic.twitter.com/9Af9y3zC93