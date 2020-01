Δικαστικά στρέφεται άνδρας από το Ντιτρόιτ κατά τράπεζας, οι υπάλληλοι της οποίας κάλεσαν την αστυνομία όταν προσπάθησε να κάνει κατάθεση.

Ο ίδιος καταγγέλλει ρατσιστική αντιμετώπιση από την τράπεζα, καθώς όπως λέει «τίποτα από αυτά δεν θα συνέβαινε, αν ήμουν λευκός».

Ο Sauntore Thomas προσπάθησε να κάνει στο λογαριασμό του κατάθεση επιταγής - χρήματα που είχε κερδίσει από διακανονισμό μετά από αγωγή κατά του πρώην εργοδότη του για φυλετική διάκριση σε βάρος του.

Η υποδιευθύντρια, και η ίδια μαύρη, μπήκε σε ένα δωμάτιο και όταν επέστρεψε είπε στον Τόμας πως η ομάδα που ασχολείται με την επαλήθευση της γνησιότητας επιταγών, έλειπε. Ζήτησε από τον πελάτη να περιμένει, ρωτώντας τον, μάλιστα, πού βρήκε τα χρήματα.

Δέκα λεπτά αργότερα, κι ενώ ο Τόμας περίμενε στο λόμπι της τράπεζας, ξαφνικά είδε μπροστά του τέσσερις αστυνομικούς.

«Δεν τους έδωσα καμία ένδειξη να νομίζουν πως είχα αναστατωθεί. Ήθελα να είμαι σίγουρος πως θα παρέμενα όσο το δυνατόν μετρημένος και συνετός. Δεν επρόκειτο να γίνω ο επόμενος που θα έριχναν στο πάτωμα και θα έλεγε 'δεν μπορώ να ανασάνω'» είπε ο ίδιος στο Buzzzfeed, αναφερόμενος στα πλείστα περιστατικά με αφροαμερικανούς που έχουν υποστεί αστυνομική βία ή έχουν χάσει τη ζωή τους από αστυνομικούς.

A man sued his employer for racial discrimination, settled the suit, took the settlement check to the bank to cash it, then the bank didn't believe the check was real and called the cops on him, leading to another racial discrimination lawsuit https://t.co/5hBU4HlN6f