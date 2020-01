«Δεν χρειάζεται πτυχίο για να αντιληφθεί κανείς την κλιματική αλλαγή», απάντησε η Γκρέτα Τούνμπεργκ στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Στίβεν Μνούτσιν.

Ο Αμερικανός υπουργός κάλεσε σήμερα την Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα «να σπουδάσει οικονομικά» προτού να μιλήσει, με την ίδια να του απαντά ότι «δεν χρειάζεται πτυχίο» για να αντιληφθεί κανείς την κλιματική αλλαγή.

Όταν ρωτήθηκε για την έκκληση που απηύθυνε η Τούνμπεργκ να σταματήσουν αμέσως οι επενδύσεις στα ορυκτά καύσιμα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Στίβεν Μνούτσιν είπε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Νταβός: «Ας σπουδάσει πρώτα οικονομικά, ας πάει στο πανεπιστήμιο και μετά μπορεί να ξαναέλθει να μιλήσουμε».

Η 17χρονη απάντησε μέσω Twitter ότι η σχολική άδεια που πήρε –κατά την οποία διέκοψε το σχολείο– λήγει τον Αύγουστο αλλά, σε κάθε περίπτωση, «δεν χρειάζεται πανεπιστημιακό πτυχίο» για να διαπιστώσει ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα δεν αρκούν.

My gap year ends in August, but it doesn’t take a college degree in economics to realise that our remaining 1,5° carbon budget and ongoing fossil fuel subsidies and investments don’t add up. 1/3 pic.twitter.com/1virpuOyYG — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 23, 2020





Στη διαμάχη παρενέβη πάντως και ο νομπελίστας οικονομολόγος Πωλ Κρούγκμαν επιτιθέμενος στον υπουργό του Τραμπ με μια ανάρτηση στην οποία αναφέρει: «Ο άνθρωπος που προέβλεπε ότι οι περικοπές φόρων θα αυτοχρηματοδοτούνταν (σσ: με αύξηση εσόδων), λέει ότι η Γκρέτα χρειάζεται μαθήματα στα Οικονομικά...»

The man who predicted that the Trump tax cut would pay for itself says Greta Thunberg needs lessons in economics 1/ https://t.co/me4dhgNhzD — Paul Krugman (@paulkrugman) January 23, 2020

More generally, serious economic analysis says that large reductions in carbon emissions would have surprisingly low costs. It's the people insisting that protecting the planet is incompatible with growth who don't know economics 2/ — Paul Krugman (@paulkrugman) January 23, 2020

Η κυβέρνηση Τραμπ αντιπαρατίθεται με την Τούνμπεργκ από την Τρίτη, αλλά μέχρι τώρα πιο συγκαλυμμένα. Ο ίδιος ο Τραμπ, στην ομιλία του στην οποία ήταν παρούσα η Τούνμπεργκ έκανε λόγο για «προφήτες του κακού» και «προφητείες Αποκάλυψης», ωστόσο λίγο πριν αναχωρήσει από το ελβετικό θέρετρο, την Τετάρτη, είπε ότι θα του άρεσε πολύ να συναντηθεί με τη 17χρονη.

Αντιθέτως, η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ επωφελήθηκε από τη 12η συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για να υπερασπιστεί «την ανυπομονησία της νεολαίας» για το κλίμα, χωρίς πάντως να κατονομάσει την Τούνμπεργκ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP