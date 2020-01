Μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ανταλλαγή πυρών στο κέντρο της πόλης Σιάτλ των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

«Αστυνομικοί διενεργούν έρευνα για μια επίθεση με τη χρήση όπλου» που διαπράχθηκε σε κεντρική συνοικία της πόλης, ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση του Σιάτλ μέσω Twitter. Υπάρχουν «πολλά θύματα» και αστυνομικοί «αναζητούν τον ύποπτο, που τράπηκε σε φυγή», ενώ «αστυνομικοί και νοσοκόμοι προσέφεραν φροντίδες στους τραυματίες» επιτόπου, σύμφωνα την ίδια.

UPDATE: One person was killed and five people were critically wounded in a shooting near 3rd Avenue and Pine Street in downtown Seattle on Wednesday, according to Seattle Police Chief Carmen Best. https://t.co/GnEiD4fjQT