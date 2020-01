Τη δυσαρέσκειά του για την επίσκεψη του Χάφταρ στην Αθήνα εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πριν την αναχώρησή του για το Βερολίνο και τη διάσκεψη για τη Λιβύη.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «ο Μητσοτάκης παίζει λάθος το παιχνίδι», αναγνωρίζοντας τη δυσαρέσκεια της Αθήνας για τη μη πρόσκλησή της στη διάσκεψη του Βερολίνου.

«Οι επαφές του πραξικοπηματία Χάφταρ στην Αθήνα. Η Ελλάδα δεν προσκλήθηκε στη Λιβύη και ενοχλήθηκε γι' αυτό. Η υπογραφή μνημονίων με τη Λιβύη θα λέγαμε πως τρέλανε την Αθήνα. Και θέλησαν να υπογράψουν συμφωνία με την άλλη πλευρά για να εκδικηθούν την Τουρκία. Αυτό ήταν το κίνητρο, νομίζω... Κάλεσαν τον Χάφταρ στην Αθήνα, πόζαραν μπροστά στις κάμερες... Και ίσως όλο αυτό έγινε από πικρία που δεν προσκλήθηκαν στο Βερολίνο. Αυτό ήταν ένα ατυχές βήμα, είχαν αυτές τις συνομιλίες που όμως δεν είχαν καμία αξία. Φυσικά, περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει ο Χαφτάρ στη Γερμανία. Όμως, ο Μητσοτάκης παίζει λάθος το παιχνίδι και τα βήματα που κάνει είναι στη λάθος κατεύθυνση.» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.



Αναφορικά με την Διάσκεψη του Βερολίνου ανέφερε πως «δεν μπορούμε να προβλέψουμε από τώρα τι θα γίνει καθώς πρέπει να δούμε πως θα εξελιχθούν οι συζητήσεις, μετά θα δούμε το αποτέλεσμα και θα το αξιολογήσουμε».



Ο Τούρκος πρόεδρος έβαλλε και κατά της διεθνούς κοινότητας που, όπως είπε, δεν έχουν επιδείξει τη σωστή αντίδραση απέναντι στις «ασυνείδητες επιθέσεις του πραξικοπηματία Χἀφταρ».

Η Τουρκία παίζει κομβικό ρόλο στην ειρήνη της Λιβύης, τόνισε ο Ερντογάν, σημειώνοντας πως όλες οι ενέργειες της Άγκυρας κατά των «πραξικοπηματιών» που δρουν κόντρα στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, έχουν προ πολλού αγνοηθεί.

