Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων της τάξης στη Βηρυτό, όπου το πρωτοφανές κίνημα διαμαρτυρίας εισήλθε ήδη στον τέταρτο μήνα.

Πρόκειται για συγκρούσεις που ήταν από τις πιο σφοδρές που έχουν σημειωθεί μετά από την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας στις 17 Οκτωβρίου σε μια χώρα που είναι σε πλήρη πολιτική και οικονομική κρίση.

Μπροστά σε μια από τις κύριες εισόδους του κοινοβουλίου, στην καρδιά της πρωτεύουσας Βηρυτού, διαδηλωτές επιτέθηκαν σε μέλη της μονάδας της αστυνομίας για την καταστολή των ταραχών, που βρίσκονταν πίσω από οδοφράγματα και συρματοπλέγματα.

<<BREAKING : Escalating situation in downtown Beirut, clashes between security and Protestors. Red Cross estimating 75 injured. Fires across downtown, here after burning of protestors tents. You can hear church bells in background: pic.twitter.com/51U2m8VmFI >> https://t.co/N3OSClqkBx

Οι διαδηλωτές, ορισμένοι με καλυμμένο το πρόσωπο, έριξαν πέτρες, οδοδείκτες και κλαδιά δέντρων. Μερικοί επιχείρησαν να σκαρφαλώνουν και να περάσουν τα συρματοπλέγματα. Η αστυνομία διέλυσε το πλήθος χρησιμοποιώντας αντλίες νερού προτού ρίξει δακρυγόνα.

Μια διαδήλωση είχε προγραμματιστεί αρχικά κοντά στο κοινοβούλιο, προς το οποίο θα συνέκλιναν διάφορες πορείες που είχαν ξεκινήσει από διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας και της γύρω περιοχής. Αλλά η κατάσταση εκτράπηκε πριν από την άφιξη των οργανώσεων.

Riots now right in front of #Beirut’s biggest mosque Mohammed Al Amin where protesters clashing with security forces. All my respect to @MTVLebanonNews for this incredibly dangerous live coverage. #Lebanon #LebanonProtests pic.twitter.com/GK3hSsDXKS