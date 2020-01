Έναν ασυνήθιστο τρόπο για να μεταφέρουν ένα μοναχικό άλογο στο Κάρντιφ βρήκαν οι διασώστες του, που το επιβίβασαν σε αστικό λεωφορείο.

Το άλογο περιπλανιόταν μόνο του σε κεντρικό δρόμο της βρετανικής πόλης, με πολλούς μοτοσικλετιστές να σταματούν στην άκρη προκειμένου να το βοηθήσουν.

Η Χάρλεϊ Στίβενς, που βοήθησε στη διάσωση, είπε πως το άλογο ανέβηκε με ευχαρίστηση πάνω στο λεωφορείο. «Ήταν τρελό, ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω», είπε.

Όπως εξήγησε, επέστρεφαν με την φίλη της στο σπίτι όταν εντόπισαν το άλογο στο δρόμο, εν μέσω έντονης κίνησης. Σύμφωνα με την ίδια, το ζώο ήταν φανερά ταραγμένο, αλλά τελικά κατάφεραν να σταματήσουν την κυκλοφορία και να ηρεμήσουν το άλογο «με την βοήθεια μερικών περαστικών» και μετά σταμάτησε ένα λεωφορείο.

Inc 900



A loose horse on the 'mane' A48 Eastern Ave decided it wanted to 'stirrup' a little trouble but in doing so it risked falling 'foal' of the law.



It then decided to alight an @Cardiffbus

which was on it's way to the Heath Hostable!



Road now re open.#team1east pic.twitter.com/z7YyMWO1x3