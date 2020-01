Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο το αεροδρόμιο του Αλικάντε στην Ισπανία, όταν πυρκαγιά ξέσπασε στη στέγη τερματικού σταθμού.

«Ξέσπασε πυρκαγιά στη στέγη του σταθμού και οι επιβάτες, όπως και οι εργαζόμενοι, απομακρύνθηκαν. Οι είσοδοι και οι έξοδοι του αεροδρομίου αποκλείστηκαν προσωρινά» ενώ όλα τα αεροσκάφη καθηλώθηκαν στο έδαφος, εξήγησε εκπρόσωπος της διαχειρίστριας εταιρείας, Aena.

Λίγο αργότερα, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και είναι σε εξέλιξη ο αερισμός του χώρου, ώστε το αεροδρόμιο να επαναλειτουργήσει. Από το αεροδρόμιο του Αλικάντε περνούν χιλιάδες τουρίστες για να φτάσουν στις παραλίες της νότιας Βαλένθια. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.

🇪🇸 Flights have been delayed and diverted and passengers evacueted from Alicante Airport in Southern Spain after the roof of one of the buildings caught fire Wednesday afternoon. pic.twitter.com/tyf6ihT0H2