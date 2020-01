Σοβαρές συγκρούσεις σημειώθηκαν απόψε στο Λίβανο, όπου οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Οι δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου εκτόξευσαν δακρυγόνα για να διαλύσουν διαδήλωση έξω από την κεντρική τράπεζα της χώρας και συγκρούστηκαν με δεκάδες ανθρώπους που απάντησαν με πετροπόλεμο και πυροτεχνήματα.

Οι διαδηλωτές πετούσαν πίσω στους αστυνομικούς τα κάνιστρα των δακρυγόνων. Μια ομάδα νεαρών, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, έσπασαν βιτρίνες τραπεζών και μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, ανέφερε ένας μάρτυρας τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Protestors making barricades to block #Hamra Street and throwing stones and debris at riot police, who fire back with tear gas. Lots of anger and destruction here tonight #Lebanon #Beirut #الحمراء #اسبوع_الغضب #لبنان_ينتفض #لبنان pic.twitter.com/PHdGTUIWFz

Several bank entrances destroyed in Hamra tonight as protesters take to the streets of #Beirut demanding action to reverse an economic crisis that's worsening by the day. #LebanonProtests pic.twitter.com/bQUviI4uPs