Ένας Βρετανός οροθετικός κέρδισε το δικαίωμα να γίνει πιλότος αεροσκάφους, μετά από μακρά μάχη προκειμένου να αλλάξουν οι κανονισμοί της πολιτικής αεροπορίας που τον απέκλειαν.

Ειδικότερα, ο Τζέιμς Μπούσι πραγματοποίησε το Σάββατο την πρώτη πτήση του με τη σκωτσέζικη αεροπορική εταιρεία Loganair, που εδρεύει στη Γλασκόβη, πέντε χρόνια αφότου διαγνώστηκε με τον ιό HIV. Ο 31χρονος άνδρας, που κατάγεται από την κεντρική Αγγλία, έδωσε μάχη με τις Αρχές για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Το 2017 η Easyjet δεν τον έκανε δεκτό στο πρόγραμμα εκπαίδευσης πιλότων επειδή η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) δεν του χορηγούσε το αναγκαίο ιατρικό πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να πετάει.

Σύμφωνα με την CAA, η Βρετανία ήταν υποχρεωμένη να τηρεί τους κανονισμούς που έχει θέσει η EASA, ο ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, που απαγορεύουν τη χορήγηση πιστοποιητικού στους οροθετικούς υποψηφίους πιλότους. Απέναντι σε αυτήν την άρνηση, ο Μπούσι, εκτιμώντας ότι αυτός ο κανονισμός είναι μεροληπτικός –και με την υποστήριξη αρχικά μιας οργάνωσης και κατόπιν της ίδιας της κυβέρνησης της Σκωτίας– κατάφερε τελικά να πείσει τη CAA, που του χορήγησε το πολύτιμο έγγραφο.

We are very pleased to see James Bushe starting his career, having now finished his commercial pilot training. He has worked hard to raise awareness of the challenges faced by aspiring pilots living with HIV.



