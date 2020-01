Η ανακοίνωση του Ιράν σήμερα ότι κατέρριψε από λάθος με πύραυλο το ουκρανικό Boeing προκάλεσε οργή στο εσωτερικό της χώρας ενώ διαδηλώσεις ξέσπασαν στην Τεχεράνη.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο Twitter αλλά φαίνονται διαδηλωτές στους δρόμους της Τεχεράνης, όπως επίσης και σε φωτογραφίες που διανεμήθηκαν από ειδησεογραφικά δίκτυα. Σύμφωνα με τις αναρτήσεις η μία από αυτές τις διαδηλώσεις πραγματοποιείται μπροστά από το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης Amir Kabir με τους συμμετέχοντες να ζητούν την παραίτηση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Επί ημέρες το Ιράν διέψευδε τις κατηγορίες που του απέδιδε η Δύση ότι ευθύνεται για την συντριβή του αεροσκάφους λίγο μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 176 επιβαίνοντες σε αυτό. Ο στρατός του Ιράν κατέρριψε «από λάθος» το Boeing 737 της Ukraine International Airlines, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση. Στην ανακοίνωση του στρατού επισημαίνεται ότι η κατάρριψη του Boeing οφείλεται «σε ανθρώπινο λάθος», καθώς το αεροσκάφος πετούσε κοντά σε μία ευαίσθητη στρατιωτική περιοχή και θεωρήθηκε «εχθρικό αεροσκάφος». Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την πλήρη ευθύνη και ανακοίνωσαν ότι πέρασαν το αεροσκάφος για πύραυλο Κρουζ.

Η κατάρριψη του Boeing 737 των Ukraine International Airlines από τον στρατό του Ιράν την Τετάρτη είναι «μια μεγάλη τραγωδία και ένα ασυγχώρητο λάθος», έγραψε ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί στο Twitter, ενώ πρόσθεσε ότι η χώρα του «λυπάται βαθιά για το συμβάν». Τα συλλυπητήρια που εξέφρασαν οι αρχές του Ιράν δεν κατευνάζουν την οργή των Ιρανών, που χρησιμοποίησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν την οργή τους κατά του κατεστημένου επειδή συγκάλυψε για κάποιες ημέρες την αλήθεια.

Αναβρασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Είναι μια εθνική τραγωδία. Ο τρόπος που την χειρίστηκαν και που την ανακοίνωσαν οι αρχές είναι ακόμη πιο τραγικός», λέει ο Αλί Ανσαρί, ένας μετριοπαθής κληρικός, όπως μεταδίδει το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ILNA. Πολλοί Ιρανοί ρωτούν γιατί οι αρχές της χώρας δεν έκλεισαν το αεροδρόμιο της Τεχεράνης και τον εναέριο χώρο του Ιράν σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή μετά την δολοφονία από τις ΗΠΑ του ανώτερου ιρανού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί με drone στη Βαγδάτη.

Πριν από λίγες ημέρες οι Φρουροί της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα των ένοπλων δυνάμεων του Ιράν, ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυραύλους εναντίον βάσης την οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των ΗΠΑ στην ιρακινή επικράτεια, τονίζοντας πως επρόκειτο για αντίποινα για την εξόντωση του υποστράτηγου Σουλεϊμανί. «Ηταν τόσο προσεκτικοί να μη σκοτώσουν κάποιον Αμερικανό στα αντίποινά τους για τον Σουλεϊμανί. Αλλά δεν έκλεισαν το αεροδρόμιο. Αυτό δείχνει πόσο αυτό το καθεστώς ενδιαφέρεται για τους Ιρανούς», λέει η Μίρα Σενταγκατί από την Τεχεράνη.

#Tehran, #Iran, 1000s of students protesting against the Iranian Theocratic Regime and the shooting down of Ukrainian flight PS752.



Protests, Protests, Everywhere!



