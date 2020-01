Συναγερμός επικρατεί στην Οτάβα του Καναδά, όπου σύμφωνα με πληροφορίες άνδρας άνοιξε πυρ «στα τυφλά» ενώ υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες.

«Οι αστυνομικοί ανταποκρίνονται σε περιστατικό πυροβολισμών στο 400ο μπλοκ της οδού Γκίλμουρ. Υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες. Μια συντονισμένη επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή. Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις», σημειώνει η τοπική αστυνομία, σε ανακοίνωσή της στο Twitter.

Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB