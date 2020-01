Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας το ιστορικό ΚόΚο Κλαμπ του Λονδίνου, το οποίο βρισκόταν υπό ανακαίνιση.

Περίπου εξήντα πυροσβέστες με οκτώ οχήματα έφτασαν επί τόπου και για ώρες έδιναν μάχη με το χρόνο για να ελέγξουν τη φωτιά. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου δέχτηκε δεκάδες κλήσεις πολιτών που ενημέρωναν για την πυρκαγιά στο ιστορικό κλαμπ.

We’ve got 8 fire engines & around 60 firefighters tackling a visible blaze on #Camden High Street. Please avoid the area if possible. More soon https://t.co/lAKyhFCSbb — London Fire Brigade (@LondonFire) January 6, 2020

BREAKING: The Koko music venue on #Camden High Street, north-west London is ablaze.



The venue was undergoing a major transformation and was due to re-open in the spring this year.



Video: @Ic_ibz pic.twitter.com/p8ScPOAnfw — London 999 Feed (@999London) January 6, 2020

Το εμβληματικό κλαμπ του Λονδίνου που βρίσκεται στο Κάμντεν στα βόρεια της πρωτεύουσας, έχει φιλοξενήσει στη σκηνή του τους μεγαλύτερους σταρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής - μεταξύ άλλων τους Rolling Stones, Πρινς, Μαντόνα, Κάνιε Γουέστ, Μπρούνο Μαρς. Λέγεται, μάλιστα, πως ήταν το μέρος στο οποίο ήπιε το τελευταίο ποτό του ο Μπον Σκοτ των AC/DC πριν το θάνατό του από δηλητηρίαση από αλκόολ, το 1980. Το κτήριο είχε εγκαινιαστεί το 1900 ως θέατρο και είχε λειτουργήσει και ως Camden Palace και Camden Hippodrome.

Τον περασμένο Μάρτιο οι υπεύθυνοι λειτουργίας του είχαν ανακοινώσει πως ο χώρος κλείνει για εργασίες ανακαίνισης και πως θα άνοιξε ξανά την Άνοιξη του 2020.

⭐⭐KOKO IS NOW CLOSED TILL SPRING 2020⭐⭐

We are now closed temporarily to undergo a major state-of-the-art transformation,we're set to reopen in 2020 as a world-class music and hospitality destination, & can't wait to get back to doing what we do best. See you all soon 💕 pic.twitter.com/pOhPc25YTI — KOKO (@KOKOLondon) March 14, 2019

«Είναι οδυνηρό να βλέπουμε στις φλόγες το Camden Palace/Koko, ένα κτήριο με τόσες αναμνήσεις που σημαίνει τόσα πολλά για το Κάμντεν» έγραψε στο Twitter τοπική σύμβουλος.

Στη φωτιά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από BBC/CNN/Guardian