Ρουκέτα έπληξε την Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης το απόγευμα του Σαββάτου, μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία.

Ένας πύραυλος Κατιούσα έπεσε σήμερα το απόγευμα εντός της Πράσινης Ζώνης της Βαγδάτης, της περιοχής όπου εδρεύουν η αμερικανική πρεσβεία και πολλά κυβερνητικά κτίρια, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο μαρτυρίες, λίγα λεπτά νωρίτερα, είχαν ακουστεί δύο ισχυρές εκρήξεις από το κέντρο της ιρακινής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την Daily Sabah οι επιθέσεις και οι εκρήξεις είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος που οδηγεί προς την πρεσβεία.

Χρήστες του Twitter δημοσίευσαν βίντεο που δείχνει έντονη κινητικότητα των αμερικανικών δυνάμεων, οι οποίες φρουρούν την αμερικανική πρεσβεία.

Βλήματα όλμων έπληξαν τη συνοικία Τζαντρίγια της Βαγδάτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, ανέφεραν αστυνομικές πηγές, μεταδίδει το Reuters

#BREAKING

Numerous U.S. helicopters in the air over Baghdad, Iraq.

Sky News reporter: Rocket hits Baghdad's Green Zone. Entrance to the U.S. Embassy closed.pic.twitter.com/UiTOaNCrat