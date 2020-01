Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Βαγδάτη για να συμμετέχουν στην νεκρική πομπή της σορού του Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε μετά από αμερικανική επιδρομή τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, πολλοί είναι ντυμένοι στα μαύρα και κρατούν ιρακινές σημαίες και σημαίες πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, αρκετοί φωνάζουν «Θάνατος στην Αμερική» ενώ σύμφωνα με το Reuters κόσμος είχε συγκεντρωθεί στους δρόμους από τα χαράματα για να συμμετάσχει στην τελετή.

Funeral procession for Abu Mahdi Al Muhandis and Qassem Soleimani have began in Baghdad, with supporters frantically mourning the deceased leaders. pic.twitter.com/cCPuumY7QL

#UPDATE Thousands of Iraqis chanting "Death to America" join the funeral procession for Iranian commander Qassem Soleimani and Iraqi paramilitary chief Abu Mahdi al-Muhandis, both killed in a US air strike pic.twitter.com/X23GbcJl5x