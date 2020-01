Νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter, μετά την δολοφονία του Ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί, ερμηνεύεται ως επί της ουσίας πρόσκληση σε διαπραγματεύσεις.

Χρησιμοποιώντας αυτή την φορά τον προσωπικό λογαριασμό στο Twitter αντί για τον προεδρικό, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε πως «Το Ιράν ποτέ δεν κέρδισε σε πόλεμο αλλά ποτέ δεν έχασε κάνοντας διαπραγματεύσεις», με πολλούς να βλέπουν σε αυτό το tweet μία ανοικτή πρόσκληση στο Ιράν για διάλογο.

Iran never won a war, but never lost a negotiation!