Κι ενώ οι καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζουν να κατακαίουν την Αυστραλία, οι απώλειες αυξάνονται με αποκαρδιωτικούς ρυθμούς με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν μιλούν για μισό δισεκατομμύριο ζώα και φυτά να έχουν αφανιστεί.



Οι οικολόγοι από το πανεπιστήμιο του Σίδνεϋ εκτιμούν πως σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ζώα και φυτά έχουν αφανιστεί από την έναρξη των πυρκαγιών. Η πύρινη λαίλαπα έχει καταστρέψει σπίτια και έχει εκτοπίσει χιλιάδες ανθρώπους στις ακτές από τη Νέα Νότια Ουαλία και τη Βικτόρια. Σχεδόν 12,35 εκατομμύρια εκτάρια γης έχουν γίνει στάχτη σε όλη την χώρα, ενώ τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αναφέρει το πρακτορείο, Associated Press.



Σχεδόν 480 εκατομμύρια θηλαστικά, πουλιά και ερπετά έχουν χαθεί από την ενίσχυση των πυρκαγιών το Σεπτέμβρη, ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο, αλλά ο πραγματικός αριθμός αναμένεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερος. Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο από τις περιοχές που μαίνεται η φωτιά, δείχνουν καγκουρό να προσπαθούν να ξεφύγουν από τα δάση που καίγονται και καρβουνιασμένα πτώματα από κοάλα να κείτονται στη γη.

@PauleyP please pray for Australia we have lost nearly 500 million animals in the current fire crisis. Dramatically increasing the extinction of our Koalas and others pic.twitter.com/iPYQiShtO7 — Kelly B (@KellyB45) January 3, 2020



Τα κοάλα, που είναι ήδη υπό απειλή από την σημαντική απώλεια που έχει υποστεί το περιβάλλον τους, χτυπήθηκαν σκληρά από τις πυρκαγιές. Οι οικολόγοι κάνουν λόγο για 8.000 νεκρά κοάλα – περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού τους - από την έναρξη των πυρκαγιών.



«Σχεδόν το 30% του περιβάλλοντός τους έχει καταστραφεί» δήλωσε η υπουργός περιβάλλοντος της χώρας, Sussan Ley, προσθέτοντας πως «θα γνωρίζουμε περισσότερα όταν οι φωτιές κοπάσουν και κάνουμε μία καλύτερη εκτίμηση»

Ενώ τα κτηνιατρικά νοσοκομεία αναλαμβάνουν όσα περισσότερα ζώα μπορούν, θεραπεύοντας τα εγκαύματά τους, οι υπηρεσίες δίνουν πραγματική μάχη για να αντιμετωπίσουν τον αριθμό των περιστατικών που χρήζουν ανάγκης. Και τα ζώα που κατάφεραν να επιζήσουν αδυνατούν να βρουν τροφή και καταφύγιο καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να καταστρέφουν το σπίτι τους.

Please help Australia!!!!!! These poor animals do not deserve to die and people do not deserve to loose their homes and lives!!! #HelpAustralia https://t.co/nssK8JqoQt — Dara Johnson (@daranicholejohn) January 3, 2020

«Έχουμε πάρει πολλά μαθήματα από αυτό που συμβαίνει και δείχνει ακριβώς πόσο απροετοίμαστοι είμαστε», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια της Science for Wildlife, Δρ. Kellie Leigh, σε επείγουσα ακρόαση στο κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο σχετικά με τον πληθυσμό κοάλα. «Δεν υπάρχουν διαδικασίες ή πρωτόκολλα δράσης - ακόμη και οι φροντιστές της άγριας πανίδας δεν έχουν πρωτόκολλα για το πότε μπορούν να δράσουν μετά από φωτιά».



«Οι πυρκαγιές έχουν δημιουργήσει υψηλές θερμοκρασίας και έχουν κατακάψει τα πάντα σε τόσο γρήγορους ρυθμούς που υπήρξε σημαντική θνησιμότητα των ζώων στα δέντρα. Σε μία τέτοια μεγάλη περιοχή που καίγεται αυτή τη στιγμή πιθανά να μην καταφέρουμε να βρούμε ούτε τα πτώματά τους» δήλωσε ο Mark Graham, οικολόγος από το συμβούλιο για τη φύση «Nature Conservation Council».Όπως είπε, τα κοάλα δεν έχουν τη δυνατότητα να απομακρυνθούν γρήγορα από τις φλόγες.

'Entire Species Are Being Wiped Out': Ecologists Say Half a Billion Animals May Have Been Killed by Australia Wildfires https://t.co/TDztOnwoc7 — Sue White (@SueWhite15) January 3, 2020

Ο αναπληρωτής καθηγητής Dieter Hochuli από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ δήλωσε ότι δεν είναι μόνο τα γνωστά είδη, όπως τα καγκουρό και τα κοάλα, που διατρέχουν κίνδυνο. Τα έντομα που είναι βασικά για την επικονίαση και τον θρεπτικό κύκλο υπέστησαν επίσης τεράστιες απώλειες και δεν είναι σαφές πώς θα ανακάμψουν οι πληθυσμοί και τα οικοσυστήματά τους. Επιπλέον, υπάρχουν φόβοι ότι πολλά σπάνια είδη φυτών ότι έχουν εξαφανιστεί εντελώς.



«Οι πυρκαγιές είναι ένα φυσικό μέρος των αυστραλιανών οικοσυστημάτων και πολλά από τα φυτά και τα ζώα είναι προσαρμοσμένα σε αυτό», είπε ο Hochuli. «Ωστόσο, οι αλλαγές στη συχνότητα και την ένταση των πυρκαγιών μπορεί να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην άγρια φύση. Γνωρίζουμε ότι ο κίνδυνος εξαφάνισης αυξάνεται εκθετικά καθώς οι πληθυσμοί μειώνονται σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που εγείρει σημαντικές ανησυχίες για το μέλλον τους».

Etant petite, mon animal fétiche était le Koala.

Aujourd'hui, il brûle vivant.



Je suis horrifiée et pleure cette réalité ! #AustraliaBushfires #animals #Australia https://t.co/OgmAKvVJ7a — Popotinus (@popotinus) January 3, 2020



Η υπηρεσία για την προστασία της άγριας ζωής «Wildlife Information, Rescue and Education Services» σε δήλωσή της στο Reuters, είπε πως τυπικά η συμβουλή είναι ότι δεν πρέπει ο κόσμος να ταΐζει την άγρια πανίδα, ωστόσο η πύρινη κόλαση άλλαξε τη συμβουλή σε παραίνεση, ενθαρρύνοντας τον κόσμο να προσφέρει στα ζώα νερό και τροφή καθώς υπάρχει μεγάλη ανάγκη.



Η Αυστραλία την Τετάρτη έστειλε στρατιωτικά πλοία και αεροσκάφη προς βοήθεια των κοινοτήτων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, μεταφέροντας νερό, τρόφιμα και καύσιμα.

500 Million Animals Killed as Australia Fires Create “Apocalyptic” Smoke Plume Wider Than Europe https://t.co/czVLtDXcHH — Eisen Lim (@limeisen) January 3, 2020



Η περίοδος των πυρκαγιών της Αυστραλίας ίσως είναι η χειρότερη που έχει καταγραφεί ποτέ λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των πυκνών καπνών να κάνουν τους γιατρούς να μιλούν για «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» για τη δημόσια υγεία.

Πολλοί κάτοικοι διαμαρτύρονται κατά του συντηρητικού πρωθυπουργού, Scott Morrison, κατηγορώντας τον για έλλειψη επαρκών δράσεων κατά της κλιματικής αλλαγής, καθώς απέρριψε τον περασμένο μήνα την έκκληση για τη μείωση της κερδοφόρας παραγωγής άνθρακα στην Αυστραλία.

